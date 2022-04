Recuperato il cadavere di un pescatore nel Ravennate

Condividi l'articolo

(ANSA) – RAVENNA, 24 APR – Il cadavere di un pescatore

ravennate di 49 anni è stato recuperato verso le 4 nei pressi

dell’argine del canale destra Reno ad Alfonsine, nel Ravennate,

dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco al culmine di ricerche

andate avanti dalla mezzanotte circa quando è scattato l’allarme

per il suo mancato rientro a casa. Sono in corso verifiche per

capire se si sia trattato di un incidente durante una battuta di

pesca amatoriale o di un malore con caduta in acqua. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte