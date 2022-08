Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 18 AGO – E’ stato recuperato e sedato il

cinghiale in fuga dal 4 agosto scorso a Milano. L’animale è

stato individuato in un tombino nella zona Ovest di Milano, tra

piazzale Tripoli e via Roncaglia. Sul posto i Vigili del fuoco,

la Polizia Locale e Provinciale.

L’animale sarebbe entrato nel reticolo fognario dalla

Darsena, dove era stato avvistato in precedenza infilandosi nei

condotti che seguono l’alveo dell’Olona. (ANSA).



