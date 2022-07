“Reddito 5s rivisto, pace fiscale, migranti”. FI e Lega dettano l’agenda a Draghi

Condividi l'articolo

Il vertice di centrodestra a Villa Grande è stato un incontro costruttivo e prolifico anche per delineare la linea del centrodestra sui temi politici, non solo per organizzare la strategia per le comunicazioni alle Camere di Mario Draghi. Nella residenza romana di Silvio Berlusconi si sono incontrati tutti i leader di governo del centrodestra e i capigruppo e insieme e hanno stabilito in quale direzione muovere i prossimi passi.

“ Mentre la sinistra provoca e non ha ancora annunciato il ritiro di proposte divisive che hanno lacerato la maggioranza come quella inaccettabile sulla cannabis, il centrodestra di governo si confronta sui temi “, dicono fonti del centrodestra. Sul tavolo sono state poste questioni di grande attualità politica, cardini per il futuro economico e sociale del Paese: “ Tra le altre cose, è condivisa la necessità di una profonda revisione del reddito di cittadinanza (così da recuperare risorse per finanziare l’azzeramento del cuneo fiscale), la pace fiscale e la conseguente rottamazione delle cartelle esattoriali, l’investimento sul nucleare di ultima generazione e un fermo contrasto all’immigrazione clandestina “. Temi che hanno sempre costituito le fondamenta dell’azione del centrodestra, sia al governo che all’opposizione, che ora sono diventati prioritari nella logica di risolvere la gravissima crisi che attanaglia il Paese.

Non è certo mancata una reazione alla “provocazione” della sinistra, che con la rappresentanza di Enrico Letta questa mattina ha incontrato Mario Draghi. Grande lo sconcerto tra gli esponenti di centrodestra pe un’operazione irrispettosa nei confronti della coalizione, anch’essa parte dell’esecutivo. Come riferisce il Corriere della sera, anche i rappresentanti del centrodestra nelle prossime ore saranno a Chigi per incontrare il premier in vista delle comunicazioni al Senato e alla Camera, che determineranno il futuro dell’esecutivo.

