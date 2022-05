Reddito di cittadinanza, 23 denunciati dalla Gdf di Ferrara

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 06 MAG – Sono 23 le persone individuate

dalla Guardia di Finanza di Ferrara che hanno illecitamente

ottenuto il reddito di cittadinanza, presentando documenti falsi

oppure omettendo informazioni dovute. L’attività è stata svolta

nei primi mesi dell’anno in collaborazione con l’Inps.

Oltre alla denuncia alla Procura di Ferrara, i percettori del

sussidio sono stati segnalati all’Inps per la revoca e

sospensione e per il recupero delle somme già erogate, che

ammontano a circa 165.000 euro. Si tratta di persone di

nazionalità nigeriana, romena, senegalese, egiziana e pachistana

che avrebbero falsamente autocertificato di essere da tempo

residenti in Italia. La norma richiede per gli stranieri un

doppio requisito: la residenza in Italia da almeno 10 anni (di

cui gli ultimi due in modo continuativo al momento della

presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio

erogato) e il possesso della cittadinanza di un Paese Ue o di un

permesso di soggiorno permanente o di lungo periodo (per gli

extra comunitari). Tra le persone controllate due sono state sorprese anche

commercializzare marchi contraffatti. I finanzieri di Comacchio

le hanno fermate e in auto sono stati trovati sacchi con capi di

abbigliamento e accessori di marchi di moda falsificati. (ANSA).



