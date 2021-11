Reddito: proprietario 8 terreni coltivati percepiva sussidio

Condividi l'articolo









(ANSA) – FERMO, 02 NOV – Nel Fermano un beneficiario per

11 mesi del reddito di cittadinanza è risultato essere

proprietario di otto terreni coltivati nella provincia di Foggia

(uliveti, vigneti e mandorleti), non indicati

nell’autocertificazione. E’ uno dei casi scoperti e segnalati

dai finanzieri del Comando provincia di Fermo che hanno 27 casi

di indebita percezione di varie misure di sostegno economico,

concesse dallo Stato ai cittadini più bisognosi, per complessivi

70mila euro. L’operazione ha impedito anche l’erogazione

indebita di ulteriori 80mila euro.

Con la supervisione dell’Autorità Giudiziaria e la costante

collaborazione dell’Inps, in particolare hanno individuato 25

persone che fruivano illegittimamente del reddito di

cittadinanza, utilizzando dati falsi. Tra i requisiti mancanti

ai percettori del reddito di cittadinanza quello della

cittadinanza: alcune persone controllate, non di origine

italiana, non possedevano al momento della presentazione

dell’istanza un permesso di soggiorno idoneo per l’ottenimento

del sussidio. Altri non avevano il requisito della residenza,

non essendo stati residenti in Italia per un periodo complessivo

di dieci anni; in quattro sono risultati irreperibili.

Tra le irregolarità anche errate informazioni autodichiarate

relative al nucleo familiare beneficiario, come l’esattezza

della sua composizione o l’attività lavorativa svolta dai suoi

appartenenti. Tra i vari casi anche quello del proprietario

terriero che percepiva il sussidio.

Percettore del sussidio era appannaggio di un cittadino di

origine albanese che aveva omesso di comunicare gli incrementi

reddituali intervenuti nel tempo. Durante i controlli su istanza

di patrocinio di cause a spese dello Stato, è stata segnalata

alla Procura di Fermo una persona di origine tedesca che aveva

omesso di indicare parte del reddito del nucleo familiare.

