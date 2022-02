Referendum. L’errore drammatico del Pd … di Sergio Pizzolante

Dicendo no ai referendum il Pd va in soccorso delle Procure. Di una giustizia diventata ingiusta. Di un sistema democratico che è diventato antidemocratico, perché è evidente lo squilibrio antidemocratico dei poteri in Italia.

E’ evidente che il potere giudiziario ha, da decenni, da Tangentopoli, preso il sopravvento su quello politico, legislativo e su quello di Governo.

Ricordate la regola del tre di Palamara?

Un Procuratore della Repubblica, un membro della polizia giudiziaria o dei servizi segreti, un giornalista, se si mettono insieme sono più forti del Parlamento e del Governo.

Lo dice solo Palamara? No.

Lo dice la realtà.

Quanti Ministri sono saltati? Quanti Governi? Quanti leaders politici, quanti sindaci, quanti Presidenti di Regione?

Quante volte gli italiani sono andati al voto, hanno scelto, poi un Procuratore della Repubblica, passando informazioni, conversazioni intercettate e montate ad arte, ad un giornalista amico, ha trasformato in mostro il sindaco eletto?

È così o no?

Quello va in galera preventiva ed è morto!

Segnato a vita.

Succede a molta gente, non solo ad un sindaco. Ed è un dramma. Una tragedia umana, economica, professionale, a volte, molte volte, sempre.

Ma se succede, spesso, molto spesso, a coloro che i cittadini eleggono, significa che le elezioni, la democrazia, stanno dietro, molto dietro, il potere, spesso violento, dei tre della regola del tre.