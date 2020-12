Regeni: Di Maio, fatto un passo avanti ma non basta

(ANSA) – ROMA, 10 DIC – “Il dialogo tra la procura di Roma e

quella egiziana è stato un passo avanti, ma evidentemente non

basta. Quanto descritto dalla magistratura italiana su Giulio è

inquietante. Chiediamo al Cairo un chiaro cambio di passo. Basta

tentennamenti. Basta attese”. Così il ministro degli Esteri

Luigi Di Maio in una nota. “La mia più profonda vicinanza alla

famiglia Regeni – prosegue – e a chi si batte per restituire

verità e giustizia ai genitori di Giulio”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte