Reggio Emilia e Correggio ricordano Pier Vittorio Tondelli

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 08 NOV – Reggio Emilia e Correggio

ricordano il trentennale dalla scomparsa dello scrittore

correggese Pier Vittorio Tondelli, morto il 16 dicembre 2991, a

soli 36 anni. ‘Pier Vittorio Tondelli non era invidioso’, così

si intitola l’iniziativa che vedrà due giornate di dialogo e

confronto a lui dedicate, sabato 11 e domenica 12 dicembre a

Reggio Emilia e Correggio, con la presenza anche del cantante

Luciano Ligabue. L’evento è stato presentato alla biblioteca Panizzi di Reggio

Emilia. “Tondelli è stato molte cose insieme – ha spiegato lo

scrittore Piergiorgio Paterlini, che ha ideato e curato il

programma – un grande scrittore, interprete originale del

postmoderno e degli anni ’80, esploratore curioso di linguaggi,

mondi, storie, il primo a indicare con quale sguardo la

vituperata provincia, invece di far ripiegare le persone sul

proprio asfittico piccolo mondo antico, poteva diventare

apertura al mondo, senza limiti, senza barriere, senza muri, a

dimostrare come Correggio potesse essere New York e viceversa”. Il programma inizierà alle 9 di sabato a Palazzo Principi di

Correggio con un presentazione di tesi e studi inediti su

Tondelli, con Gino Ruozzi e una dedica speciale a Fulvio

Panzeri, curatore delle opere dello scrittore, scomparso da

poche settimane. Dalle 15,30 approfondimenti sulle opere di

Tondelli, da “Viaggiatore Solitario” al film “Ciao Libertini”

prodotto da Sky Arte.

La prenotazione agli eventi di Correggio è obbligatoria (e

gratuita allo 0522 693296 o biblioteca@comune.correggio.re.it).

Alle 21, al teatro Ariosto di Reggio Emilia l’appuntamento “Tondelli non era invidioso” dove dialogheranno Gabriele

Romagnoli (la Repubblica/Robinson), Antonio Spadaro (direttore

Civiltà Cattolica) e il rocker Luciano Ligabue. Domenica

alle 11, nel ridotto del teatro Valli di Reggio Emilia, dialogo

tra Romolo Bugaro, Guido Conti, Giuseppe Culicchia, Paolo di

Paolo, Simonetta Sciandivasci che approfondiranno scrittori e

vizi della società letteraria di Tondelli. (ANSA).



