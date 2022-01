Regina Rossa, trilogia di Gómez-Jurado diventa serie Amazon

Condividi l'articolo

‘Regina Rossa’, la trilogia bestseller dello scrittore spagnolo Juan Gómez-Jurado che in Spagna ha venduto 2 milioni di copie, diventerà una serie tv Amazon Prime Video. E il 10 febbraio esce in Italia il secondo volume, ‘Lupa nera’, sempre nella traduzione di Elisa Tramontin.

All’adattamento in corso è coinvolto Jurado in collaborazione con la sceneggiatrice Amaya Muruzabal.

Dopo ‘Regina Rossa’, thriller rivelazione dell’estate che in Italia ha venduto 30 mila copie, in ‘Lupa nera”, Antonia Scott, la nuova regina del thriller spagnolo, è alle prese insieme all’ispettore della polizia nazionale di Bilbao, Jon Gutierrez , con un nuovo caso e un’ineffabile spia russa.

Antonia e Jon vengono convocati da Mentor per la scomparsa di Lola Moreno, moglie di Yuri Voronin, tesoriere di un clan mafioso che opera nella zona di Malaga. La Moreno è svanita nel nulla da quando, in un centro commerciale, qualcuno ha cercato di ucciderla. Nel frattempo, il marito Yuri veniva brutalmente trucidato nella loro villa. Ma Jon e Antonia non sono i soli a cercare Lola. È a questo punto che entra in scena l’ineffabile donna russa che risponde al nome di ?ërnaja Vol?ica: la Lupa Nera, pericolosissima sicaria al soldo dei mafiosi.

Dai paesaggi assolati dell’Andalusia, fino agli scenari innevati della sierra, Antonia Scott, che non è una poliziotta e neppure una criminologa ma ha risolto dozzine di casi, ed è sempre tormentata dai suoi demoni, dovrà affrontare una temibile nemica.

Giornalista e scrittore, nato a Madrid nel 1977, autore di romanzi di successo, Gomez-Jurado si è imposto all’attenzione internazionale con questa trilogia tradotta in 17 lingue. (ANSA).



