Regionali: Fedriga, andrò al voto con una mia lista

(ANSA) – TRIESTE, 10 DIC – Le elezioni regionali del Fvg si

terranno in primavera, dopo il voto del 12-13 febbraio in Lazio

e Lombardia; Massimiliano Fedriga sta già lavorando a una lista

del governatore perché “stiamo vedendo che molti cittadini, che

non si riconoscono nei partiti nazionali del centrodestra, e che

magari guardano anche ad altre parti politiche, apprezzano

l’azione amministrativa che abbiamo svolto”. Fedriga lo ha detto

a La Stampa – che ha rilanciato una lunga intervista ad altri

quotidiani del Gruppo Gedi – confermando quanto anticipato

all’Agenzia Ansa nel settembre scorso.

“Sono fiducioso” ha detto Fedriga al quotidiano di Torino, precisando che la sua “non è un’operazione per recuperare

consenso ma per allargarlo”, richiamando l’esempio di Zaia e

Toti. “Credo che una lista del presidente dopo il primo mandato

sia utile alla coalizione per offrire agli elettori

un’alternativa” fuori dai “binari nazionali”.

Rispondendo a una domanda sull’autonomia, Fedriga ha

annunciato che dopo un confronto “con tutti i governatori, da

Nord a Sud, e delle diverse forze politiche”, si sta “trovando

una strada condivisa per superare le legittime perplessità di

alcuni colleghi”; e chiede di “implementare il Pnrr per renderlo

il più utile possibile”, rivendicando un ruolo per le Regioni.

E’ invece “molto preoccupante” il fenomeno migratorio,

soprattutto al Nord Est: “La rotta balcanica non si è interrotta

e rispetto agli anni scorsi abbiamo visto continuare gli arrivi

anche con l’inizio del freddo: da gennaio a novembre abbiamo

avuto 17 mila ingressi”, ha indicato, chiedendo la riattivazione

delle “re-immissioni in Slovenia” e accordi “con tutti gli altri

Paesi interessati”, visto che se “dal mare ci dicono che siamo

un Paese di primo ingresso, dalla terra non lo siamo”.

Infine, la Lega: “Bossi è colui che ha fondato la Lega e non

l’ha mai lasciata. Ho profondo rispetto per lui e penso che

abbia ancora molte cose da dire e sia utile stare ad

ascoltarlo”. Io, conclude, “continuerò a operare nel mio piccolo

per tenere unita la Lega” che deve essere “una e unita”. (ANSA).



