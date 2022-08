Regionali, Schifani è il candidato governatore del centrodestra in Sicilia

Condividi l'articolo

Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno deciso di convergere sul nome di Renato Schifani come candidato successore di Nello Musumeci in qualità di governatore della Regione Siciliana. L’ex presidente del Senato, ora senatore azzurro, è stato proposto da Silvio Berlusconi nel mezzo di una rosa che comprendeva anche altri due nomi: quello di Gianfranco Micciché e quello di un esterno. Accantonata da Fratelli d’Italia la proposta di Stefania Prestigiacomo, Giorgia Meloni ha deciso di appoggiare la candidatura di Renato Schifani. “ Non essendo riusciti a far convergere tutta la coalizione sul presidente uscente Musumeci, Giorgia Meloni ha accolto la proposta di Silvio Berlusconi di individuare un nome tra una rosa a tre “, ha spiegato all’AdnKronos Ignazio La Russa.

Renato Schifani, tra i nomi arrivati sul tavolo di Giorgia Meloni, è il nome che secondo Fratelli d’Italia meglio può gestire la Regione Siciliana. “ In qualità di ex presidente del Senato, ha mostrato nel suo ruolo istituzionale essere al di sopra dei partiti, per amore della coalizione “, ha aggiunto Ignazio La Russa, comunicando la scelta del suo partito. L’esponente di Fratelli d’Italia, quindi, ha spiegato che “ per Giorgia Meloni la scelta migliore sarebbe stata il presidente uscente Musumeci, ma per amore di coalizione ci pieghiamo alla tesi che non può essere lui e abbiamo scelto, fra i nomi proposti, quello con maggiore valenza istituzionale e che è al di sopra delle beghe di partito “. La coesione nel centrodestra è molto forte, tanto che il leader di Fratelli d’Italia ha comunicato quasi in tempo reale la sua decisione a Matteo Salvini. “ Adesso, per noi, non c’è più tempo da perdere. E, dopo questo sforzo, non mi pare si possa chiedere altro a FdI “, ha concluso Ignazio La Russa.

Trovata la convergenza, ora i partiti della coalizione dovranno lavorare per costruire la campagna elettorale in pochi giorni per la corsa a palazzo d’Orleans, dato che il 25 settembrei n Sicilia sarà election day per eleggere sia il nuovo parlamento che il nuovo Consiglio regionale e, quindi, il governatore che dovrà succedere a Nello Musumeci.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte