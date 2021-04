Regione. 191 le classi in quarantena: 58 a Rimini, 56 a Ravenna, 52 a Forlì e 25 a Cesena

L’Ausl fa sapere che, a livello romagnolo, al momento sono 191 le classi in quarantena: 58 a Rimini, 56 a Ravenna, 52 a Forlì e 25 a Cesena. Migliaia di studenti sono a casa. “I timori dei presidi non sono infondati e li rispetto- commenta la direttrice del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl Romagna, Raffaella Angelini -. Dal mio osservatorio non posso che registrare che, in Romagna, il virus, anche se in fase calante, sta ancora circolando; non siamo ai livelli delle scorse settimane, ma i dati più recenti sono la dimostrazione della sua presenza. Le attività ai nidi e alle materne e le lezioni alle elementari e alle medie sono già riprese, ma ogni giorno registriamo nuovi casi”.