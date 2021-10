REGIONE. Alessia Valducci a Fattore R: “Più condivisione tra imprese per fare grande la Romagna”

Condividi l'articolo









Alessia Valducci, Chairwoman di Valpharma Group, ha partecipato nella giornata di venerdì 15 ottobre alla quinta edizione di Fattore R, forum che mette a confronto istituzioni, imprenditori ed economisti con un focus sulla realtà imprenditoriale ed economica della Romagna. Ospiti d’eccezione di questa edizione, il Nobel per l’economia Michael Spence e l’economista Veronica De Romanis, tra le istituzioni i sindaci di Rimini e Cesena e il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. “Le imprese sono al servizio del paese – ha dichiarato Alessia Valducci nel suo intervento – e aspirano sempre a crescere per il bene comune attraverso il coraggio degli imprenditori. La Romagna è all’avanguardia in vari settori, sia per stimoli che per intraprendenza, ma serve ancora più condivisione per screscere ancora, specialmente tra le imprese del settore salute e benessere”. Valpharma Group, che annovera due aziende nel settore farmaceutico e una – Erba vita – che produce integratori alimentari, si presenta tra le grandi imprese del territorio come Polo della salute romagnolo. Al tavolo del Forum anche i rappresentanti di altre realtà di primo piano: Nerio Alessandri (Technogym), Patrizio Neri (Consorzio Jingold) e Lucia Magnani (Terme di Castrocaro). “Questo momento – ha concluso il suo intervento Alessia Valducci – deve diventare un momento di crescita importante per tutti, un rilancio di un’Italia sana e coraggiosa. Vincere il virus è solo l’inizio di un cammino che ci ha visto cambiare e che vuole vederci protagonisti di questo risorgimento industriale”. Al centro del Forum, un’analisi dello stato dell’economia romagnola a seguito del lockdown e una riflessione su driver di rilancio e sviluppo che passino attraverso innovazione, formazione, sostenibilità e digitalizzazione.

