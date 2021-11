REGIONE. Alessia Valducci, Chairwoman di Valpharma Group eletta vice-presidente di Confindustria Romagna

Condividi l'articolo

Una nuova avventura per Alessia Valducci, Chairwoman di Valpharma Group, eletta a vicepresidente di Confindustria Romagna con delega al credito e allo sviluppo associativo, nella giornata di Martedì 23 novembre 2021 durante l’assemblea degli industriali romagnoli. Alessia Valducci è la prima e unica donna tra gli otto vice-presidenti: un risultato davvero importante per un’imprenditrice che ha sempre fatto della valorizzazione del ruolo delle donne uno dei suoi punti di forza. “Sono molto orgogliosa di far parte della nuova squadra ed essere a fianco di grandi imprenditori della Romagna e di essere guidati dal nuovo Presidente Roberto Bozzi, di cui ammiro la proattività e sensibilità – ha dichiarato Alessia Valducci, Presidente del Gruppo Valpharma -. Un grande ringraziamento va a Paolo Maggioli che ci lascia una forte Confindustria Romagna, tanto sognata e appoggiata insieme a lui in questi anni. L’onore è diventato doppiamente grande quando mi sono resa conto di essere la prima e unica donna del nuovo direttivo e avere l’occasione di dimostrare che le quote rosa sono fondamentali nella guida delle aziende”. La cerimonia, svoltasi in forma privata presso il Grand Hotel di Castrocaro Terme, ha visto la formalizzazione della nomina del Consiglio direttivo con Roberto Bozzi come nuovo Presidente ed eletto gli otto vice-presidenti. Una squadra pronta a intraprendere un cammino sensibile e costruttivo verso il futuro e nuove soluzioni concrete, con un’agenda ricca di nuovi temi e progetti, tra cui spicca la formazione e l’attrazione di talenti. Il ruolo di Alessia Valducci all’interno di Confindustria Romagna è un motivo d’orgoglio per tutto il Gruppo Valpharma, realtà di spicco dell’imprenditoria del territorio.