REGIONE. ALLE STRUTTURE COSTA EDUTAINMENT IL RICONOSCIMENTO “MIGLIORI D’ITALIA – CAMPIONI DEL SERVIZIO 2022”

ALLE STRUTTURE COSTA EDUTAINMENT

IL RICONOSCIMENTO “MIGLIORI D’ITALIA – CAMPIONI DEL SERVIZIO 2022”

Secondo l’indagine dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, Acquario di Genova e Acquario di Cattolica sono al 1° e 2° posto nella categoria degli Acquari; Italia in Miniatura al 1° posto dei Parchi di divertimento; Aquafan al 1° posto dei Parchi acquatici

22 novembre 2021 – Le strutture del gruppo Costa Edutainment ricevono il riconoscimento per la qualità del servizio nell’indagine “Migliori d’Italia – Campioni del servizio 2022” realizzata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza e pubblicata oggi sulla testata Repubblica Affari & Finanza.

Al primo posto nella categoria degli “Acquari” Acquario di Genova, seguito da Acquario di Cattolica; al primo posto nella categoria dei “Parchi acquatici”, Aquafan; al primo posto dei “Parchi di divertimento”, Italia in Miniatura che ha appena celebrato l’importante traguardo dei 50 anni con un parco completamente rinnovato.

A decretare questi successi sono gli stessi clienti, visitatori e consumatori italiani, intervistati sul gradimento del servizio ricevuto: 250.000 le persone intervistate sul servizio erogato da 1.400 aziende di 152 diversi settori dell’economia. Raccolti i dati, solo le aziende che ottengono punteggi superiori al molto buono, ricevono il sigillo di qualità “Top del servizio” dell’Istituto.

I risultati raggiunti dalle strutture di Costa Edutainment sono un riconoscimento dell’impegno e della ricerca da parte del gruppo di esperienze per il pubblico coinvolgenti e ad alto valore aggiunto in un mercato sempre più esperto ed esigente. Impegno che non è mai venuto meno nonostante il lungo periodo di chiusura e incertezza conseguente l’emergenza sanitaria.

La soddisfazione dell’ospite è uno dei principi guida delle scelte aziendali di Costa Edutainment per continuare nel tempo a rimanere leader del mercato di riferimento in Italia.

Investire, ampliare, proporre, entusiasmare ed educare: la formula che Costa Edutainment porta avanti e coinvolge tutti i settori del gruppo e interessa ogni singola azione, dall’ideazione di nuovi exhibit e nuove esperienze per i diversi target di riferimento agli investimenti sulla customer care con sempre costante attenzione alla qualità dei contenuti e al rapporto di fidelizzazione del cliente. Su Italia in Miniatura, ad esempio, negli ultimi tre anni sono stati investiti oltre 3 milioni di euro per il maxi rinnovamento di tutto il parco icona da 50 anni nell’immaginario collettivo nazionale e internazionale.