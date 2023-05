Regione. ALLUVIONE, RANCAN (LEGA): “MENTRE LA ROMAGNA “AFFOGA” LA REGIONE STANZIA 1,5 MILIONI PER L’AFRICA: BONACCINI FUORI DAL MONDO”

Condividi l'articolo

BOLOGNA, 24 MAG – “Il tempismo è sconfortante: nel bel mezzo di una tragedia sociale ed economica come quella che si sta consumando in Romagna, figlia non solamente di precipitazioni eccezionali quanto di una non idonea pianificazione in termini di prevenzione a livello idrogeologico, la Regione Emilia-Romagna comunica oggi lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per progetti in Burundi, Costa D’Avorio, Camerun, Campi profughi Saharawi, Etiopia, Kenya, Marocco, Tunisia, Palestina, Mozambico e Senegal. Uno stanziamento col quale la Regione punta a “a sostenere e rafforzare l’assistenza sanitaria di base, la sicurezza alimentare, la scuola e le economie locali” dei Paesi africani. Siamo alla follia. Non abbiamo nulla contro la beneficienza ed il sostegno di Paesi in difficoltà, ma sottrarre – ora – risorse dal territorio emiliano-romagnolo non ha alcun senso. Pertanto viene da chiedersi: Bonaccini è fuori dal mondo o non è informato di come la sua Giunta spende i soldi dei contribuenti emiliano-romagnoli?”. Così il capogruppo in Regione commissario Lega Emilia, Matteo Rancan alla notizia (https://notizie.regione. emilia-romagna.it/comunicati/ 2023/maggio/cooperazione- internazionale-diritto-alla- salute-scuola-contrasto-ai- cambiamenti-climatici-dalla- regione-1-5-milioni-di-euro- per-progetti-in-alcuni-paesi- africani-e-in-palestina-lori- 201ciniziative-per-sostenere- la-crescita-delle-piccole- comunita) dello stanziamento della Regione di 1,5 milioni di euro per progetti in alcuni Paesi africani e in Palestina.