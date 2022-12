Regione approva Puc di Portofino, il vecchio era di 30 anni fa

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 22 DIC – La Giunta Regionale, su proposta

dell’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, ha

deliberato il parere positivo sul nuovo Piano Urbanistico

Comunale di Portofino. Il vecchio Piano regolatore generale era

stato approvato oltre 30 anni fa e necessitava di un adeguamento

al quadro legislativo vigente e alle attuali esigenze del

territorio. “Il nuovo strumento urbanistico del Comune di

Portofino – spiega l’assessore regionale Marco Scajola –

consiste in un Piano che coniuga la conservazione ed il rispetto

dei valori ambientali, paesaggistici e storici del borgo con le

necessità di sviluppo, soprattutto in ambito turistico”.

“Le valutazioni regionali sul PUC – conclude Scajola – sono

state svolte sia con riferimento al Piano Parco vigente, sia

alla nuova variante in fase di approvazione”. (ANSA).



