REGIONE. ART BONUS, RIGENERAZIONE URBANA E BANDO BORGHI:  CONVEGNO DI CONFCOOPERATIVE EMILIA ROMAGNA 

Venerdì 28 gennaio l’evento in streaming. Ospite l’assessore regionale Felicori.

Bologna, 25 gennaio 2022 – Si terrà venerdì 28 gennaio a partire dalle ore 9.45 il convegno dal titolo “Art Bonus, rigenerazione urbana e bando borghi. Strumenti per politiche territoriali condivise” promosso da Confcooperative Emilia Romagna e Confcooperative Cultura Turismo Sport Emilia Romagna. Tra gli ospiti ci sarà anche l’assessore alla Cultura e al Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, Mauro Felicori.

L’evento sarà trasmesso su piattaforma Zoom in diretta streaming dal Palazzo della Cooperazione di Bologna; per partecipare è richiesta l’iscrizione (info: www.confcooperativemili aromagna.it).

“Lo strumento dell’Art Bonus e i bandi di Regione e Ministero su rigenerazione urbana e borghi rappresentano opportunità concrete per elaborare politiche territoriali condivise di partenariato pubblico-privato, con il coinvolgimento di soggetti quali Amministrazioni comunali, Fondazioni bancarie, Diocesi e imprese” sottolinea Chiara Laghi, presidente Confcooperat ive Cultura Turismo Sport Emilia Romagna. “Le cooperative culturali e del turismo possono fornire un importante contributo sia nella fase progettuale che in quella operativa di gestione, in un’ottica di co-programmazione e co-progettazione. Per questo ci candidiamo a partecipare in maniera attiva e propositiva a queste iniziative, in stretta sinergia con le Istituzioni locali”.

Il programma del convegno

Dopo il saluto introduttivo del presidente di Confcooperative Emilia Romagna Francesco Milza, sarà affrontato il tema “Sussidiarietà circolare: strumenti e opportunità per realizzare progetti territoriali”. Sono previsti interventi su Art Bonus (da parte di un rappresentante del Ministero dei Beni e Attività Culturali), Bando Borghi Linea B (ANCI Emilia-Romagna), Bando Rigenerazione Urbana 2021 e Piccoli Comuni (Regione Emilia-Romagna, Servizio Politiche abitative), Bando Borghi Linea A (Regione Emilia-Romagna, Servizio Patrimonio culturale).

A seguire riflessione condotta da Confcooperative Emilia Romagna su “Progettualità e politiche comuni: quale relazione tra imprese, organizzazione di rappresentanza ed enti pubblici/privati”.

Le conclusioni sono affidate a Mauro Felicori, assessore alla Cultura e al Paesaggio della Regione Emilia-Romagna.

L’evento sarà moderato da Chiara Laghi, presidente Confcooperative Cultura Turismo Sport Emilia Romagna.

Iscrizioni all’evento online (piattaforma Zoom).

Per informazioni: 051.375210 – emiliaromagna@ confcooperative.it