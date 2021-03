Regione. Astrazeneca, Donini: “Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, sono solo sette le reazioni avverse su 77.000 somministrazioni”

“Questa notizia di AstraZeneca non ci voleva”. Ma ora “si chiarisca bene, in fretta e in maniera definitiva”. Anche perché, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, sono solo sette le reazioni avverse su 77.000 somministrazioni. Torna sullo stop al vaccino di Oxford l’assessore regionale dell’Emilia-Romagna Raffaele Donini, ospite mercoledì sera di un confronto via Zoom organizzato dall’Agorà del Pd. “Eravamo stati criticati perché sembrava che non somministrassimo le dosi di AstraZeneca – ricorda il titolare della Sanita’ nella squadra di Stefano Bonaccini – ma in quei giorni abbiamo fatto l’accordo coi medici di base e in un paio di settimane sono state vaccinate quasi 60.000 persone del mondo della scuola”.