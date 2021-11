REGIONE. BLACK DAYS ANCHE A COSTA PARCHI

Condividi l'articolo

BLACK DAYS ANCHE A COSTA PARCHI







Anche i parchi divertimento Costa Edutainment aderiscono alle iniziative mondiali del Black Friday

Black Friday, non si parla di altro da giorni. Che cos’è? Nato in America, questo termine indica il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento e coincide con l’inizio dello shopping natalizio. Per festeggiare con tutto il mondo, anche i parchi Costa Edutainment aderiscono alla settimana invernale più amata da tutti e propongono sconti e promozioni convenienti.

Dal 26 al 29 novembre scattano infatti i Black Days, dedicati al mondo abbonamenti: sono infatti in crescita i clienti che scelgono di venire in visita ai parchi per più giorni e in diversi periodi dell’anno.

Tra le offerte più richieste quelle per gli abbonamenti Aquafan. Per tutti i bambini e ragazzi fino ai 18 anni d’età (compiuti), residenti nelle province di Rimini e Pesaro Urbino, l’abbonamento in questi 3 giorni speciali costerà solo 50 euro anziché 60, 70 euro invece che 80 per tutti gli Under 18 residenti fuori province.

Vantaggi nei Black Days anche per tutti gli altri abbonamenti: per la sezione adulti (dai 18 anni in su) abbonarsi ora ad Aquafan costerà 90 euro invece che 100.

Le famiglie sono pronte a cliccare anche per acquistare gli abbonamenti combinati dei parchi Costa della Riviera (Aquafan, Oltremare, Italia in Miniatura e Acquario di Cattolica: quello per tutti e 4 i parchi costerà 130 euro invece che 150, per tre parchi 70 euro invece che 80.

NOVITA’

Gli abbonamenti hanno validità immediata: per tutto il periodo natalizio 2021 e per la completa stagione 2022.

Per acquistare le promozioni visitare i siti ticket.aquafan.it, ticket.oltremare.org, ticket.italiainminiatura.com, ticket.acquariodicattolica.it.