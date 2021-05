Così il Presidente della Regione Stefano Bonaccini: “Obiettivo della campagna vaccinale in Emilia-Romagna di fine maggio è almeno 2,5 milioni di somministrazioni, per superare abbondantemente il milione e mezzo di cittadini già vaccinati con prima o seconda dose. Intanto siamo prima regione per persone vaccinate con più di 70 anni, quelle per età più a rischio”.