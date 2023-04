Regione. BUCO SANITA’ EMILIA-ROMAGNA, MONTEVECCHI (LEGA): "SEDUTA D’AULA STRAORDINARIA. DONINI VENGA A RIFERIRE IMMEDIATAMENTE”

BOLOGNA, 7 APR – “Cosa sta succedendo alla tanto incensata sanità emiliano-romagnola? L’operazione “fumo negli occhi” portata avanti per oltre un anno dalla Giunta regionale non ha sortito l’obiettivo sperato e oggi ci troviamo di fronte a un concreto rischio commissariamento. Donini ci spieghi, una volta per tutte, qual è la situazione e come pensa di affrontarla”. Così il consigliere regionale del gruppo Lega Matteo Montevecchi, che chiede di convocare “urgentemente una seduta straordinaria d’aula per prendere atto della situazione in cui versa il sistema sanitario regionale” dopo la notizia del disavanzo da 75 milioni dell’anno 2022.