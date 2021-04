Regione. Carabinieri a fianco della Regione per favorire l’accesso alle prenotazioni vaccinali da parte degli over 70

CARABINIERI A FIANCO DELLA REGIONE PER FAVORIRE L’ACCESSO

ALLE PRENOTAZIONI VACCINALI DA PARTE DEGLI OVER 70

Il Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, Gen. B. Davide Angrisani, ha messo a disposizione dei cittadini i 345 Comandi Tenenza e Stazione distribuiti sul territorio regionale per supportare i cittadini in difficoltà nella prenotazione della vaccinazione anti-covid. Grazie a un accordo con la Regione, infatti, i cittadini ultrasettantenni che per qualunque impedimento tecnologico fossero impossibilitati a prenotare la vaccinazione potranno recarsi alla “loro” Stazione Carabinieri e qui compilare apposito modulo che i militari invieranno telematicamente alla AUSL competente. Qualora il cittadino sia invece impossibilitato a spostarsi, saranno i carabinieri della Stazione a recarsi a domicilio per la compilazione e trasmissione del modulo nonché per la comunicazione della data fissata dalla AUSL.

“Voglio ringraziare personalmente, anche a nome della Giunta regionale, il Comando della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” per il supporto che garantiranno alla popolazione over 70 nella prenotazione della vaccinazione – dichiara Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la Salute – Un accordo che sottolinea, ancora una volta, lo stretto legame di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Comando regionale dei Carabinieri, in questo caso orientata a facilitare la prenotazione vaccinale alle persone in difficoltà dal punto di vista delle competenze digitali, a cui sarà data massima assistenza”.