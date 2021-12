Regione. Conad punta sulla spesa online: arriva la piattaforma romagnola

Condividi l'articolo

Conad si prepara a chiudere l’anno in Romagna con un segno più sul bilancio e ha già iniziato a mettere in cantiere i nuovi progetti per il 2022. Progetti che vanno dall’ammodernamento dei punti vendita alla creazione della prima piattaforma romagnola per la spesa online realizzata dalla società. Luca Panzavolta, amministratore delegato e direttore generale di Commercianti indipendenti associati (Cia), cooperativa di dettaglianti del sistema nazionale Conad attiva sul territorio, preferisce aspettare il consuntivo di gennaio per parlare di dati precisi, ma si presta ugualmente a considerazioni sul presente e il futuro…Corriere Romagna