REGIONE. CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI ER, GIUSEPPE SALOMONI CONFERMATO PRESIDENTE

Questa mattina a Bologna l’assemblea di Confcooperative Lavoro e Servizi ER che riunisce quasi 400 cooperative con 37.500 occupati e 2,4 miliardi di fatturato.

L’annuncio dell’assessore Colla: “Entro ottobre una legge regionale per attrarre talenti e dare risposte alle imprese che chiedono manodopera e competenze”

Bologna, 20 giugno 2022 – Giuseppe Salomoni è stato confermato presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi Emilia Romagna, in rappresentanza di quasi 400 cooperative attive nei settori industria, costruzioni, pulizie e multiservice, ricettivo e ristorazione, trasporti e logistica, servizi professionali.

Socio fondatore e attuale vicepresidente di CEA – Cooperativa Edile Appennino di Bologna, Salomoni guiderà per altri quattro anni la federazione regionale a cui fanno riferimento 36.700 soci e 37.500 occupati con un fatturato aggregato di quasi 2,4 miliardi di euro. L’elezione è avvenuta questa mattina al Palazzo della Cooperazione di Bologna, al termine dell’ultima assemblea regionale di rinnovo cariche delle Federazioni di settore, aperta dal saluto del presidente di Confcooperative Emilia Romagna Francesco Milza e che ha visto anche la partecipazione dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico e Green Economy, Lavoro e Formazione Vincenzo Colla. Le conclusioni sono state affidate al presidente nazionale di Confcooperative Lavoro e Servizi Massimo Stronati.

“Oltre il 90% dei nostri occupati ha un contratto a tempo indeterminato, il 63% sono donne, il 16% lavoratori extra UE e il 20% delle nostre cooperative è presente nelle aree interne della Regione: dare priorità al lavoro e allo sviluppo delle comunità è l’impegno principale che portiamo avanti per fare buona cooperazione” ha detto Giuseppe Salomoni ricordando come “una cooperativa su tre dei nostri settori lamenta carenza di lavoratori e il 70% prevede ulteriori aumenti dei costi produttivi nei prossimi 5 mesi”.

“Chiediamo alla Regione – ha aggiunto il riconfermato presidente regionale di Confcooperative Lavoro e Servizi – di istituire, all’interno del Patto per il Lavoro e per il Clima, una task-force permanente, un luogo di confronto pragmatico con le associazioni imprenditoriali che possa affrontare in maniera cadenzata tanto le emergenze quanto i problemi più strutturali. Abbiamo bisogno di rendere i bandi regionali più attrattivi per le cooperative di produzione e lavoro, occorre coordinare una forte azione di contrasto contro le infiltrazioni criminali nei nostri settori produttivi e dei servizi e vigilare sempre di più sulla falsa cooperazione e sul rispetto dei contratti collettivi; serve inoltre investire in formazione e politiche attive del lavoro per sopperire alla carenza di manodopera, e intervenire sulla burocrazia che frena a tutti i livelli lo sviluppo delle imprese”.

“Non abbiamo un problema di risorse, abbiamo un problema di come cogliere al meglio e non sprecare questa opportunità storica rappresentata dal PNRR – ha detto l’assessore regionale Vincenzo Colla, riconfermando il ruolo fondamentale e strategico della cooperazione in Emilia-Romagna -. Lo vogliamo fare insieme alla cooperazione, all’interno del Patto per il Lavoro e per il Clima, aiutando le imprese a intraprendere i processi di trasformazione necessari, a partire dalla transizione digitale e dall’innovazione tecnologica”. Sugli aumenti dei costi energetici, l’assessore Colla ha puntualizzato che “qualsiasi iniezione di risorse pubbliche non sarà mai sufficiente a fermare la speculazione internazionale tuttora in atto, è necessario quindi intervenire a livello europeo per mettere un tetto al prezzo dell’energia. Siamo europeisti convinti, e proprio per questo sull’inerzia dell’UE in ambito energetico dobbiamo fare sentire la nostra voce”.

“Entro ottobre – ha annunciato Colla – faremo una legge regionale per attrarre i talenti, perché in Emilia-Romagna siamo bravissimi ad attrarre investimenti, ma abbiamo bisogno anche di forza lavoro e competenze. Per trattenere e fare tornare i nostri talenti andati all’estero, per farne arrivare di nuovi, per rendere attrattivo il nostro territorio e aiutare a risolvere la carenza di manodopera e figure professionali a tutti i livelli, dobbiamo rendere le nostre imprese, le nostre comunità, il nostro welfare, i nostri servizi, le nostre istituzioni attrattive a tutti i livelli. Vogliamo coinvolgere la rappresentanza delle imprese per definire una legge che aiuti concretamente ad affrontare questo grande problema. Come ritengo sia giunto il momento di affrontare con il mondo della cooperazione anche una discussione su una nuova idea di sussidiarietà per garantire la tenuta sociale”.