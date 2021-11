Regione. Covid, impennata di contagi nei bambini fino a 10 anni

Condividi l'articolo

Con il 90% della popolazione vaccinata sono i bambini sotto i 12 anni i principali bersagli del Covid in Emilia-Romagna. E’ questo il quadro, secondo gli ultimi dati disponibili, tracciato ieri dalla Regione, che ha già preso contatti con i pediatri per coinvolgerli nella vaccinazioni dei 5-11enni non appena arriverà anche il via libera di Aifa al siero anti-Covid. Nella fascia 6-10 anni l’incidenza è salita nell’ultima settimana da 248 a quasi 400 casi ogni 100.000 persone. Per i ragazzini di 11-13 anni l’incidenza è salita da 195 a 270, mentre per la fascia 0-5 anni si è passati da 91 a 145 casi ogni 100.000 abitanti. Infine, per i ragazzi da 14 a 18 anni l’incidenza è salita da 90 a 131. Le prime dosi dovrebbero essere disponibili a fine dicembre, spiegano gli esperti della Regione.