Regione. Covid. La nuova mappa Ecdc: in “rosso” scuro l’Emilia Romagna

I colori adottati dall’Ecdc per delineare l’entità del rischio Covid sono diversi dalle nostre aree. I colori del centro europeo sono infatti, in ordine crescente del rischio, verde, arancione, rosso e rosso scuro. E in quest’ultima fascia entrano ora, oltre a Piemonte, Lombardia, P.A. di Trento, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche e Campania, già presenti l’altra settimana, anche le Marche, anche lei con oltre 500 casi ogni 100mila abitanti.

Il resto dell’Italia è invece in colore “rosso” che indica un tasso di notifica di nuovi casi Covid tra 150 e 500 ogni 100mila abitanti.

In arancione resat anche questa volta solo la Sardegna, con un tasso di notifica dei casi tra 25 e 150 ogni 100mila abitanti.

Ricordiamo che le aree della mappa Ecdc sono contrassegnate nei seguenti colori:

– verde se il tasso di notifica di 14 giorni è inferiore a 25 casi su 100.000 e il tasso di positività del test inferiore al 4%;

– arancione se il tasso di notifica di 14 giorni è inferiore a 50 casi per 100.000 ma il tasso di positività del test è del 4% o superiore o, se il tasso di notifica di 14 giorni è compreso tra 25 e 150 casi per 100.000 e il tasso di positività del test è inferiore al 4%;

– rosso, se il tasso di notifica del caso COVID-19 cumulativo di 14 giorni è compreso tra 50 e 150 e il tasso di positività del test per l’infezione da COVID-19 è del 4% o superiore, o se il tasso di notifica del caso di COVID-19 cumulativo di 14 giorni è maggiore di 150 ma minore di 500;

– rosso scuro, se il tasso di notifica del caso COVID-19 cumulativo di 14 giorni è pari o superiore a 500;

– grigio se le informazioni sono insufficienti o se il tasso di test è inferiore a 300 casi su 100000.