Regione. Covid: nella mappa del Centro Europeo il nord Italia verde ma non l’Emilia Romagna

Nord-Italia verde con l’eccezione di Veneto, Emilia Romagna e provincia di Bolzano nella mappa aggiornata sull’incidenza del Covid in Europa, curata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. In Italia, ma anche in Francia e Spagna, le aree con bassa incidenza di nuovi contagi sono sempre più numerose. In rosso resta tutta la Germania. Le regioni dove la situazione è più seria sono Slovenia, Romania, parte meridionale della Bulgaria e Repubbliche baltiche. Romania e Bulgaria sono i paesi Ue con i tassi di vaccinazione più bassi.