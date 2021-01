Regione. Da oggi via ai ristori regionali per ristoranti e bar: 21 milioni di euro erogati tramite bandi delle Camere di Commercio in ogni provincia

Da oggi via ai ristori regionali per ristoranti e bar: 21 milioni di euro erogati tramite bandi delle Camere di Commercio in ogni provincia.

Entro febbraio arriveranno quelli per le altre categorie, per quasi 40 milioni di euro in totale. Saranno così divisi: gestori di piscine pubbliche (1,5 milioni), Taxi e Ncc (2 milioni), imprese culturali e cinema (2,5 milioni), palestre (2 milioni), spettacolo viaggiante (1 milione), discoteche e locali da ballo (3 milioni), maestri di sci, di snowboard e addetti impianti sciistici (1 milione), guide turistiche (1 milione). E altri 4 milioni per i ristori ad altre categorie, fra cui artigiani della preparazione e vendita alimenti (pasticcerie, gelaterie, piadinerie, ecc.) e venditori ambulanti e in fiere e sagre paesane.