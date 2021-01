Per evitare il rischio di una nuova impennata dei contagi le scuole superiori resteranno aperte a metà. E’ quanto ha annunciato in una nota la direzione dell’ufficio scolastico della Regione Emilia Romagna. Dunque da lunedi? 25 gennaio e fino a sabato 6 febbraio, le lezioni degli studenti delle scuole secondarie di II grado proseguiranno garantendo l’attivita? didattica in presenza al 50%.