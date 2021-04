REGIONE. DOMENICA LA PRIMA DI CAMPIONATO DI ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA LA SOCIETA’ CALCIO DEL DUCA GRAMA IN TRASFERTA A FORMIGINE (MO)

Dopo una lunga attesa, tra sospensioni e rinvii, finalmente parte il campionato di Eccellenza Emilia

Romagna, domenica 18 aprile ore 15,30! La prima partita sarà giocata in trasferta contro la società Real

Formigine (MO) per la quale i giocatori, lo staff e i dirigenti, hanno preparato sotto tutti punti di vista. Con

la città di Formigine ci lega un rapporto di amicizia grazie al “patto di amicizia” siglato tra comuni Cervia e

Formigine!

Siamo una delle tre società sportive, che disputeranno il campionato delle provincie di Ravenna, Forlì

Cesena e Rimini e quella più importante per “categoria” della città di Cervia.

Cosa non facile e molto impegnativa, soprattutto dal punto di vista della salute e sicurezza, oltre atutti gli

altri aspetti, tutto il gruppo che partecipa alla partita è stato sottoposto a tamponi, grazie anche alla

perfetta sinergia con il laboratorio Sistema Analisi 2000 di Rimini che provvede a tutte le verifiche sanitarie

con professionalità e la massima disponibilità per lo screening tamponi con immunofluorescenza, cosa

importante in questi momenti, mentre si provvede alla sanificazione dei locali con il metodo FG Micro

H2O2 a perossido di idrogeno presidio medico chirurgico, certificato ISO 17272 Anti Covid-19 e prodotto

dalla ditta Focaccia Group di Cervia

Il gruppo, ben strutturato, è affidato al mister Davide Montanari “Momo” e la società è presieduta da

Gianni Grandu insieme ad un gruppo dirigente storico e con qualche nuovo inserimento. Questa la rosa dei

calciatori che la società mette a disposizione per il campionato di Eccellenza:

Portieri: Ruffilli Riccardo 1987 – Fusconi Marco 2002 – Giustore Alberto 2002 – Difensori: Caidi Kadir 1990 –

Panzavolta Nicola 1994 – Sulko Resmid 2002 – Biguzzi Mirco 2002 – Boschi Gianluca 2001 – Muccioli

Leonardo 2002 – Krastev Kristian 1999 – Succi Fabio 1997 – Poggi Nicolas 2001 – Rosti Thomas 2001 –

Mazzarini Alberto 1996 – Borgini Christian 2001- Centrocampisti: Zoffoli Kevin 1994 – Pasini Samuele 2001

– De Rose Dario 1995 – Buda Giacomo 1999 – Fiaschini Nicolò 2000 – Petricelli Cristian 1997 – Pari

Francesco 1999 – Ricciotti Diego 2000 – Sankhare Mamadou 1996 – Merciari Luca 2000 – Morena Giuliano

1992 – De Pasquale Cristian 1995 – Attaccanti: Nisi Lorenzo 1999 – Caporali Lorenzo 1999 – Dumitru

Adrian 1994 – Tombetti Manuel 2004 – Mancini Matias 1998 – Bertozzi Alan 2003

STAFF: Allenatore: Davide Montanari – Allenatori in seconda: Filippo Antoniacci e Michele Durante –

Preparatore portieri: Luigi Ruffilli – Preparatore atletico: Luciano Viscomi Massaggiatore: Simone Foschi

Direttore sportivo Daniele Iuzzolino .

DIRIGENTI: Grandu Giovanni (presidente) Nucci Luigi (presidente onorario) Cangini Ughetto (vice

presidente) Berti Giancarlo (direttore generale) Fiuzzi Fabio – Mambelli Alberto – Missiroli Marcello –

Pistocchi Paolo – Posa Alberto – Turci Walter – Zavallloni Vittorio – Zoffoli Roberto (dirigenti) – RESPONSABILE

SETTORE GIOVANILE: Moreno Farsoni.

Questa la società che si appresta a partire con il campionato di eccellenza, ma non solo, infatti da lunedì

scorso, si è dato avvio alla ripresa di tutto il settore giovanile, molto importante per la società e per le

famiglie, per il quale mettiamo a disposizione risorse umane importanti al fine di migliorare la preparazione

e la crescita educativa e sociale in questa delicata fase.

Dunque soddisfazione da parte di tutti e avanti con fiducia senza dover guardare indietro, ma con la

speranza che questa ripartenza sia anche quella della nostra vita e delle nostre comunità!