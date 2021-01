REGIONE. Emergenza Covid: da febbraio tampone rapido in farmacia a 15 euro

Tamponi rapidi per tutti in farmacia, a 15 euro. E’ la novità annunciata dalla Regione Emilia-Romagna, a partire da lunedì 1 febbraio. Chiunque, purché iscritto al sistema di assistenza sanitaria regionale, potrà fare il test antigenico rapido nasale e il test sierologico nelle farmacie convenzionate al prezzo calmierato di 15 euro. Non sarà necessaria la ricetta medica: basterà prenotarsi e presentarsi all’appuntamento, a condizione che non si abbiano sintomi e non si siano verificati contatti recenti con persone affette da Covid-19.