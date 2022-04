Regione. Forte scossa di terremoto avvertita su tutta la costa Adriatica

Condividi l'articolo

Una forte scossa di terremoto ha fatto tremare tutta la zona dell’Adriatico ed è stata distintamente avvertita in tutte le Marche e Romagna. Il forte terremoto è avvenuto pochi minuti dopo le 23 in Bosnia ed Erzegovina. Secondo le prime stime Ingv la scossa sarebbe avvenuta alle 23.07 con una Magnitudo 6.0 con epicentro a una ventina di km a est di Stolac, località non lontana da Mostar, il capoluogo della Erzegovina. La forte scossa è stata avvertita distintamente anche a Sarajevo, Tuzla e nella stessa Mostar, dove molte persone sono uscite in strada prese dal panico. Paura anche sulla costa dalmata della Croazia, in particolare a Spalato e Makarska, e in Montenegro dove il sisma si è sentito distintamente in numerose località. Finora non sono giunte notizie di danni a cose o persone.