REGIONE. Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio

Anche la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna partecipa alla Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio, istituita con la firma del protocollo d’intesa fra il Ministero della cultura, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell’Istruzione e l’Associazione Italiana Sommelier (AIS)

Finalità dell’iniziativa è quella di sottolineare il comune impegno di sensibilizzazione e di diffusione dei saperi, dell’economia e delle tradizioni legate alla produzione enologica e olearia delle regioni italiane, ma anche di temi di maggiore attualità, come le eccellenze agroalimentari e alla lotta alla contraffazione.

Di seguito gli eventi in calendario:

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO “POMPEO ARIA” E AREA ARCHEOLOGICA DI KAINUA

Visita guidata tematica sul banchetto etrusco.

Sarà possibile accedere alla visita alle ore 11:30 ed alle ore 16:00.

I visitatori potranno fruire del servizio di visita guidata presso il Museo con inizio negli orari indicati per un massimo di 30 posti disponibili per ogni visita.

Le visite sono condotte da archeologi afferenti al Dipartimento di Storie Culture Civiltà dell’università di Bologna.

Per ogni ulteriore informazione: drm-ero@prenotazionikainua@ beniculturali.it

10 euro a persona in aggiunta al costo del biglietto di ingresso.

ABBAZIA DI POMPOSA E MUSEO POMPOSIANO

Visita guidata al Refettorio a cura di Ilaria Lugaresi (Museo Nazionale di Ravenna).

Ore 11 visita guidata al Refettorio per osservare gli affreschi trecenteschi e il miracolo di San Guido con la trasformazione dell’acqua in vino. Durata della visita circa 30 minuti. Verrà affrontato il tema della maiolica arcaica rappresentata nell’affresco e di come erano apparecchiate le tavole all’interno dei monasteri.

Per ogni ulteriore informazione: drm-ero.abbaziapo-fe@ beniculturali.it – 0533/719119

La visita guidata è compresa nel costo del biglietto. L’accesso al complesso avviene secondo le normative anti-contagio vigenti.

MUSEO NAZIONALE DI RAVENNA

Alle ore 11 l’archeologa Paola Novara ci condurrà alla scoperta della ceramica medievale del territorio nella sala recentemente riallestita del Museo. Tra brocche e boccali, vasetti e albarelli, il racconto toccherà vari temi, dalla produzione di ceramiche dei contenitori per i vini alle miscele curative a base di erbe ed olio.

Alle ore 15.30 invece una piacevole passeggiata tra i capolavori del Museo è proposta da Monica Sandrolini (Servizi educativi).

Ingresso a pagamento – visita guidata gratuita. Totalmente gratuito (ingresso + evento) per i possessori della Card del Museo.

Nel corso degli eventi, assimilabili agli spettacoli al chiuso, resta obbligatorio l’utilizzo della mascherina di protezione.

Per informazioni: tel. +39 0544 543724 (presidio Museo) drm-ero.musnaz-ra@ beniculturali.it

PALAZZO MILZETTI A FAENZA

Ingresso gratuito

Apertura 9.00 – 18.30 / ultimo ingresso 17.45

ore 16.00: Visita guidata gratuita

“Scopri il tuo MUSEO!” In questa occasione verrà offerta una visita guidata con esplorazione del museo alla scoperta delle sue storie e dei suoi tesori: opere inconsuete e straordinarie da scoprire attraverso un’insolita visita!

La visita guidata è compresa nel biglietto d’ingresso gratuito al museo, fino ad esaurimento posti disponibili.

Per informazioni:

Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna

Via Tonducci, 15 – Faenza (Ra) Tel. 0546/26493