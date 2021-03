Regione. Giustizia. Esami Avvocato, Morrone (Lega): bene via libera Governo

Giustizia. Esami Avvocato, Morrone (Lega): bene via libera Governo

Roma, 12 marzo. “Siamo soddisfatti della decisione assunta dal Consiglio dei Ministri e in particolare dalla neo guardasigilli Marta Cartabia sull’esame di abilitazione forense, dopo l’immobilismo dell’ex ministro Alfonso Bonafede e del governo Conte bis. Oggi migliaia di giovani aspiranti avvocati hanno finalmente la certezza di poter sostenere questa prova indispensabile per il coronamento della strada professionale intrapresa. Come Lega abbiamo sempre sostenuto le loro legittime richieste rimaste per troppo tempo disattese e abbiamo lavorato perché finalmente potessero vedere una luce in fondo al tunnel nonostante le tante difficoltà che ancora permangono”.

Così il deputato della Lega, Jacopo Morrone in un post Facebook

Ufficio Stampa Lega Romagna