REGIONE. GIUSTIZIA. SVOLTA CAPO DAP SU 41 BIS, MORRONE (LEGA): SCELTA INCOMPRENSIBILE, CARTABIA INTERVENGA 

Roma, 7 luglio. “I dubbi espressi nel febbraio scorso sulla scelta del magistrato Carlo Renoldi come nuovo capo Dap sono diventati certezza di fronte a questo nuovo strappo che porta la sua firma rispetto alle modalità autorizzatorie delle visite in carcere fissate dall’ordinamento penitenziario”.

Così in una nota il parlamentare della Lega Jacopo Morrone, anticipando la presentazione di un’interrogazione al guardasigilli Marta Cartabia.

“E’ così che alcuni esponenti dell’associazione ‘Nessuno tocchi Caino’ avrebbero avuto via libera a incontrare e dialogare con ergastolani mafiosi anche pluriomicidi rinchiusi nella sezione 41 bis delle carceri di Nuoro e Sassari. Immaginiamo il tenore dei colloqui. Per questa associazione l’ergastolo dovrebbe essere abolito e l’isolamento del 41 bis sarebbe una forma di tortura. Ma se l’associazione è libera di propugnare i propri principi, non lo è altrettanto il vertice Dap che, una volta nominato, avrebbe dovuto lasciare fuori dal palazzo di via Arenula la visione fortemente ideologizzata della magistratura di sinistra a cui appartiene, per assumere un ruolo istituzionale super partes. Renoldi è avverso al 41 bis e lo dimostra, come si è espresso criticamente su soggetti, a suo dire, espressione dell’’antimafia militante’ deprecandone una supposta vocazione al ‘giustizialismo’. Ci piacerebbe che Renoldi riflettesse anche sulle vittime, sulle famiglie colpite, sulle istituzioni offese, sulla rete di poteri e infiltrazioni della criminalità organizzata in ogni ganglio della società. Se siamo garantisti fino all’ultimo grado di giudizio, una volta provata la colpa, crediamo che la pena debba essere certa e commisurata alla gravità dei delitti. Solo così si restituisce funzionalità, credibilità e imparzialità al sistema. L’auspicio è che il ministro Cartabia rifletta e intervenga sulla ‘svolta’ ampiamente criticabile che Renoldi ha imposto al Dap, che certamente non aveva bisogno di altri motivi di tensione”.