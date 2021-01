Il Comitato Priorità alla Scuola non lascia passare nulla a Bonaccini che a fine giugno aveva fatto la voce grossa a nome della Conferenza delle Regioni, definendo irricevibili le Linee Guida per la riapertura della scuola. Dopo qualche giorno, sebbene tra i due testi non vi fossero differenze sostanziali, si sarebbe trovato l’accordo definito dal governatore un quadro di ‘omogeneità e certezza’. Parole che oggi fanno sorridere ma amaramente.