Regione. Individuati 16 casi di Delta Plus: diventerà variante dominante

In Emilia-Romagna individuati 16 casi di Delta Plus, di cui 6 in Emilia e 10 in Romagna, più Bologna e Ferrara. Studiando i primi dati italiani sul comportamento di questa variante, e soprattutto quelli del Regno Unito, dove la Delta Plus rappresenta già il 10 per cento del totale dei nuovi casi di contagio (visto che da più tempo sta avendo a che fare con questa nuova versione della Delta), quello che si è potuto osservare è che ha una trasmissibilità molto maggiore rispetto alla Delta: infetta di più e anche molto più rapidamente. Questa la ragione per cui si ipotizza che possa diventare la variante dominante, come aveva già fatto a sua volta la Delta quando cominciò a diffondersi.