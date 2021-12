REGIONE. INFORMATIVA IMPORTANTE TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI FUORI REGIONE

Gli studenti e le studentesse sia under 14 sia under 19, residenti in Emilia-Romagna, che frequentano istituti scolastici al di fuori della regione e/o utilizzano servizi di trasporto pubblico di Società di altre regioni e che non hanno potuto usufruire della gratuità Grande o Salta Su, possono richiedere il rimborso del loro abbonamento.