Regione. L’allarme degli autisti dei bus «Mascherina Ffp2 obbligatoria, ma molti usano le chirurgiche». Bus, 113 dipendenti non lavorano: andare a scuola diventa un calvario

Il virus getta nel caos la riapertura delle scuole: classi decimate e 170 corse del trasporto pubblico locale non garantite. In Romagna il ritorno dalle vacanze natalizie non ha fatto sconti alle scuole. Tanti gli studenti positivi o in quarantena, costretti alla Dad, ma sono state decine e decine anche gli insegnanti che a causa del Covid non hanno potuto presentarsi in classe, lasciando di fatto le classi scoperte. In alcune classi i ragazzi presenti erano meno di una decina, in alcuni istituti i presidi si sono trovati costretti a rimandare a casa gli alunni perché non avevano a disposizione personale docente che potesse vigilare. Problemi che naturalmente si ripresentano anche nella giornata di oggi, con modifiche all’orario di entrata e di uscita delle classi da scuola sempre per la mancanza di personale…Corriere Romagna