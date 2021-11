REGIONE. LEGA. Morrone: “12 novembre 2003-12 novembre 2021. Noi non dimentichiamo

Condividi l'articolo









Morrone: “12 novembre 2003-12 novembre 2021. Noi non dimentichiamo. Il nostro pensiero va ai caduti di Nassiriya, in Iraq, dove in un sanguinoso attentato suicida, attribuito ad Al Qaida, contro una base italiana morirono 19 nostri connazionali, 12 carabinieri, 5 soldati dell’esercito, 2 civili, e altri 18 rimasero feriti. Erano in quel Paese in una missione di peacekeeping, per aiutare la popolazione, assicurare l’ordine pubblico e addestrare le forze di polizia locale. E’ questa l’occasione anche per dire ‘grazie’ alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno in Italia e nel mondo svolgono missioni per garantire sicurezza e pace”.

così il deputato della Lega, Jacopo Morrone in un post Facebook.