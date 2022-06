REGIONE. MINISTRO DISABILITA’ STEFANI IN ROMAGNA: TAPPE A RAVENNA, PUNTA MARINA E RICCIONE

Condividi l'articolo

Roma, 3 giugno. Tappa in Romagna, domani sabato 4 giugno, del ministro per le Disabilità Erika Stefani impegnata in una serie di incontri istituzionali e politici.

Nella mattinata, alle 11, Stefani, accompagnata dal parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, sarà al Mercato cittadino di Ravenna al gazebo del Comitato ‘Io dico Sì’ allestito per promuovere il Referendum sulla Giustizia del 12 giugno prossimo.

Alle 12.30, visita del ministro a uno stabilimento balneare di Punta Marina, sempre nel ravennate, appositamente attrezzato all’accoglienza di persone disabili dove incontrerà l’associazione “Insieme a te”.

Nel pomeriggio, il tour di Stefani toccherà Riccione dove, alle 17, il ministro interverrà alla rassegna ‘La Riccionese’ al Palazzo del Turismo e alle 18.30 assisterà al Club Nautico alla presentazione del progetto “Vela inclusiva”. Alle 19.30, infine, Stefani presenzierà all’inaugurazione del nuovo lungomare Goethe.