REGIONE. Monopattini: divertimento e regole

La Regione Emilia Romagna ha lanciato una importante campagna di sensibilizzazione e diffusione della cultura della sicurezza stradale. In particolare sul corretto utilizzo del monopattino e delle regole di circolazione stradale.

Con la diffusione di questi mezzi è importante conoscere le norme di comportamento che ne regolano l’uso e la circolazione per non sottovalutare i rischi e i pericoli per la propria e altrui incolumità a cui si puo andare incontro. L’aspetto del monopattino può trarre in inganno, non è un gioco che esime dal non rispettare le regole in particolare nelle aree urbane.

Nel breve video, promosso dall’Osservatorio per l’educazione alla sicurezze stradale della Regione Emilia – Romagna in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale del Comune di Bologna, vengono illustrati i comportamenti corretti e non, da tenere quando si circola con il monopattino elettrico sulla strada.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare direttamente la pagina del sito dedicata.