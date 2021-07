REGIONE. MONTEVECCHI (LEGA): “NO A GREEN PASS PER PRENDERE UN CAFFÈ. SIGNIFICA BLINDARE LA VITA CON RICATTI ED OBBLIGHI”

Condividi l'articolo









MONTEVECCHI (LEGA): “NO A GREEN PASS PER PRENDERE UN CAFFÈ. SIGNIFICA BLINDARE LA VITA CON RICATTI ED OBBLIGHI”

“Green pass obbligatorio (vaccino o tampone) per andare al ristorante o per prendere un caffè al bar? Idee folli della Francia di Macron che qualcuno vorrebbe replicare in Italia e che mirano a blindare la vita quotidiana delle persone con ricatti ed obblighi. Questo vaccino deve rimanere una libera e consapevole scelta, altrimenti si calpesta solo la libertà. Un trucco per rendere i vaccini obbligatori, come del resto proposto anche da Burioni.