Regione. Nuovo decreto anti Covid: dalle mascherine all’aperto al green pass, tutte le novità

—Fino al 31 gennaio per prendere un caffè al bar servirà il Super Green Pass, quello rilasciato a chi ha fatto la terza dose o è guarito dal Covid. Istituito il divieto di consumare cibo e bevande al cinema o a teatro e per eventi sportivi al chiuso.

mascherine

—Diventano obbligatorie all’aperto anche nelle regioni in zona bianca. Sarà obbligatoria la mascherina Ffp2 per entrare in cinema, teatri, stadi e mezzi di trasporto (treni, aerei, navi, bus, metropolitane).