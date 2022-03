REGIONE. Ora L’Unità per il Partito Comunista in Italia. Prima conferenza regionale dell’unità dei comunisti

Condividi l'articolo

Sabato 2 aprile, dalle ore 16.30 presso il circolo Arci Benassi di Bologna si terrà la conferenza Ora L’Unità per il Partito Comunista in Italia, un’ importante iniziativa firmata da compagni e compagne di molte sigle del panorama comunista italiano. Una conferenza per dare il via al dialogo e all’unione tra forze comuniste e anticapitaliste che ritengono di dover ridare un’opposizione popolare e di classe al paese, orfano di una vera sinistra ormai da decenni. I relatori saranno il Segretario Generale del Partito Comunista Marco Rizzo, il direttore della rivista Marx21 Marco Pondrelli e il saggista Vladimiro Merlin della rivista Cumpanis. Come molte altre realtà il Partito Comunista ha fin da subito risposto presente all’appello per l’unità dei comunisti, cosciente del bisogno di un’opposizione che abbia la forza e i contenuti necessari per fermare il continuo susseguirsi di governi antipopolari che ci stanno portando verso la catastrofe sociale. Come l’attuale governo che, dopo mesi di malgoverno, ci sta portando dritti verso la terza guerra mondiale, supportando le folli politiche guerrafondaie della NATO e degli Stati Uniti in palese violazione della costituzione e in contrapposizione con la volontà popolare. Ospite della conferenza sarà Marco Adorni, candidato sindaco di Parma alle prossime elezioni comunali.