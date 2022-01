Regione. Positivo al coronavirus l’assessore regionale a Turismo e Trasporti dell’Emilia-Romagna, Andrea Corsini

Condividi l'articolo

Positivo al coronavirus l’assessore regionale a Turismo e Trasporti dell’Emilia-Romagna, Andrea Corsini. E’ stato lui stesso ad annunciarlo con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Nella giornata di ieri ha scritto, ho deciso di effettuare un tampone molecolare, a seguito della comparsa di alcuni sintomi come tosse, raffreddore e spossatezza, con alcune linee di febbre. L’esito del tampone ha confermato la mia positività al Covid-19. Sono quindi in isolamento, sperando che i sintomi permangano questi, in forma leggera, segno che la vaccinazione ha svolto il suo prezioso ruolo e ha evitato complicazioni”.