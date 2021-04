Regione. Ricordo al futuro: voci dal mondo, ciclo di letture a puntate on line

Ricordo al futuro: voci dal mondo, ciclo di letture a puntate on line

Mercoledì 7 aprile alle ore 18.00 sui canali di Uniradio e RadioEmiliaRomagna sarà on line l’ultimo podcast del secondo ciclo Ricordo al futuro: voci dal mondo: Diana Manea (Compagnia permanente di ERT Fondazione) legge un estratto da Nel profondo di Daisy Johnson.

Classe 1990, all’età di ventisette anni l’inglese Daisy Johnson è stata la più giovane scrittrice in assoluto a entrare nella shortlist del Man Booker Prize, il maggior premio letterario britannico, con il suo romanzo d’esordio, Nel profondo.

Intriso di mitologia e di favole, questo libro è strano, selvaggio, sconvolgente. Racconta la storia di una donna e sua figlia che si perdono e si ritrovano (dopo 16 anni) tra i canali dell’Oxfordshire. I personaggi, i luoghi, la memoria, il linguaggio: ogni cosa è fluida e mutevole, come le acque torbide del canale che fanno da ambientazione a questa vicenda magnetica.

Gretel lavora come lessicografa: aggiorna le voci del dizionario, ragionando quotidianamente sul linguaggio, attività che ben si addice alla sua natura riflessiva e solitaria. Ha imparato che non sempre esistono vocaboli precisi per indicare ogni cosa, almeno non nel linguaggio di tutti. Ma quando era piccola, e viveva su una chiatta lungo il fiume, lei e sua madre parlavano una lingua soltanto loro, fatta di parole ed espressioni inventate, e allora anche i concetti più astratti trovavano il proprio termine di riferimento: come il Bonak, un mostro acquatico che rappresentava tutto quello che più fa paura.

Adesso sono passati sedici anni, esattamente la metà della vita di Gretel, da quando sua madre l’ha abbandonata, e le parole di quel codice stanno lentamente scolorendo, perdendosi nei fondali della memoria. Ma una telefonata inattesa arriverà a riportarle a galla, insieme ai ricordi di quegli anni selvaggi passati sul canale, di uno strano ragazzo che trascorse un mese con loro durante quel fatidico ultimo anno, di quella figura materna adorata e terribile con la quale è arrivato il momento di fare i conti.

Attraverso una lingua dalla precisione quasi inquietante, l’autrice riscrive il mito di Edipo in chiave femminile, con rimandi anche al folklore nord-europeo, in un un racconto di rara suggestione, in cui risalire le correnti del passato è l’unico modo per costruire la geografia del presente.

Ricordo al futuro: voci dal mondo

Un percorso di ERT Fondazione, RadioEmiliaRomagna e Uniradio Cesena

nell’ambito del progetto di teatro partecipato Ricordo al futuro

regia e selezione dei testi a cura di Silvia Rigon

testi di Richard C. Morais, Paul Smaïl, Ne?gar Djavadi, Mohsin Hamid, Daisy Johnson

con Diana Manea, Massimo Vazzana, Maria Vittoria Scarlattei, Daniele Cavone Felicioni

(Compagnia permanente di ERT Fondazione)

per Uniradio Cesena: Eugenio, Maria e Matteo

registrazioni: Giovanni Belvisi

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

durata singole puntate: 30’

QUINTA PUNTATA – 7 aprile 2021 ore 18.00

Nel profondo di Daisy Johnson

legge Diana Manea

