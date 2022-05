REGIONE. RIMINI, STRAGLIATI (LEGA): “GIU’ LE MANI DAGLI ALPINI: IGNOBILE GENERALIZZARE. GIUSTO CHE PAGHI CHI HA SBAGLIATO, MA NON INFANGARE IL NOME DEL GLORIOSO CORPO”

Condividi l'articolo

BOLOGNA, 11 MAG – “Le molestie sono sempre deprecabili ma è ignobile generalizzare: nessuno ha il diritto di mettere in discussione i valori dei nostri Alpini, fondati su onestà, rispetto e spirito di sacrificio. Sabato e domenica scorse ero presente all’adunata ed è stata una bellissima esperienza. Se gli episodi denunciati dovessero essere confermati è giusto che chi ha sbagliato paghi. Ma il nome e la storia del nostro glorioso corpo non possono essere messi in discussione. E’ necessario ricordare, soprattutto a chi strumentalizza questa notizia, che gli Alpini sono da sempre un esempio per gli italiani e non accettiamo nessuna polemica fine a se stessa, senza conferme”.

Così il consigliere regionale della Lega e capogruppo in Commissione Parità Valentina Stragliati in merito alle presunte molestie all’adunata di Rimini.