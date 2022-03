REGIONE. Salario minimo, Udicon: sì, ma non basta contro carovita “Scontato introdurlo, ma se non tiene conto di inflazione è utopia”

Condividi l'articolo

Bologna – Che il salario minimo garantito si debba fare è “scontato e ovvio, forse troppo ovvio”. Ma l’idea da sola è “un po’ demagogica” se poi “non segue il costo della vita”. Detta in altri termini, “io posso anche guadagnare 1.500 euro al mese, ma se poi per vivere ce ne vogliono 3.000” la misura da sola non basta. Per questo Udicon Emilia-Romagna si schiera sì a favore di una norma che preveda l’introduzione di una cifra minima di retribuzione, ma a patto che possa realmente far fronte alle spese del singolo. “È una misura importantissima che fissa un minimo- chiarisce alla ‘Dire’ Vincenzo Paldino, presidente regionale dell’associazione dei consumatori, senza contare che “in 21 paesi europei su 27 viene applicato, quindi sarebbe ora di applicarlo anche nel nostro Paese”. In questo senso dunque “ben venga. È scontato che si debba fare, non dovrebbe essere nemmeno un annuncio”, sottolinea Paldino. Premesso questo, però, per Udicon la misura deve andare di pari passo con “l’attenzione all’inflazione per dare più potere d’acquisto ai consumatori”.

Stabilire dunque una cifra standard, come si è parlato dei “9 euro lordi nell’unica proposta depositata in Camera e Senato”, potrebbe non essere la soluzione migliore. Ad esempio, “in una città come Bologna, si può mai pensare che una persona che abita da sola possa riuscire a pagare un affitto e vivere con poco più di mille euro al mese? Questa è un’utopia”, si interroga il presidente. Anzi, la cifra in ballo è addirittura ridondante: “Aziende e cooperative che hanno appalti pubblici applicano contratti che prevedono tre, quattro, cinque euro l’ora, un full time in Italia guadagna già più di mille euro al mese… Poi c’è una percentuale a cui vengono applicati dei contratti non consoni, ma non dovrebbe essere così”. In sintesi comunque la misura proposta così com’è “non basta”, conclude Paldino.

Pareggiare il divario tra le regioni o non funzionerà

Paldino: più servizi al sud e meno fila al nord, ne beneficiano tutti

“Sì” all’autonomia delle regioni, ma bisogna assolutamente “fare in modo che quelle che sono un po’ indietro si mettano al pari con le altre altrimenti non potrà mai funzionare”. Infatti, “ci sta che le regioni più virtuose chiedano questa misura per poter avere maggiori servizi per I cittadini, e non è un caso che i governatori di Veneto ed Emilia-Romagna, Zaia e Bonaccini, la chiedano”, ma “potrebbe portarsi dietro una certa disuguaglianza che riguarda proprio il divario tra queste regioni”, che “per ragioni storiche ma anche per una miopia del governo centrale, sono rimaste leggermente più indietro”, ovvero “quelle del sud”.

Insomma, secondo Udicon Emilia-Romagna bisogna fare un ragionamento complessivo affinchè si traggano i benefici reali dell’autonomia. Secondo Vincenzo Paldino, presidente regionale dell’associazione dei consumatori, alle regioni del sud “va garantita più sanità, più istruzione, più servizi pubblici” per evitare il fenomeno dei cosiddetti “viaggi della speranza” specialmente in ambito sanitario. “Abbiamo migliaia di cittadini che ogni giorno partono dalle regioni del sud per venirsi a curare in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, ma soprattutto nella nostra regione- spiega infatti Paldino, parlando alla ‘Dire’- rendere queste regioni efficienti e autonome da un punto di vista sanitario libererebbe la possibilità per i cittadini emiliano-romagnoli di poter avere più cure in tempi più veloci”.

Ma finchè questo durerà, per quelli del sud “il diritto alla salute che dovrebbe essere garantito a tutti, lì invece si riduce, visto che sono costretti a fare mille chilometri per potersi curare”. Per motivo bisogna colmare il divario altrimenti l’autonomia “rimarrà un bene per chi la applica, ma il divario nord-sud non farà cogliere veramente l’efficacia della misura”, conclude il presidente di Udicon Emilia-Romagna.

Agenzia DIRE